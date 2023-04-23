Главархив опубликовал редкие фотографии весенней Москвы XX века

Горожане делятся редкими снимками с Главархивом. Фото: Э. Евзерихина. Главархив Москвы

Фотографиями весенней Москвы XX века поделился столичный Главархив, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что на снимках можно увидеть Измайловский парк, «Сокольники» и музей-заповедник «Царицыно». Кроме того, в фокус объектива попали Нескучный сад и первомайский салют в парке культуры и отдыха им. Максима Горького в 1950 году. Помимо этого, горожане могут рассмотреть кард из парка Центрального дома Красной армии имени М.В. Фрунзе.

«Горожане всегда любили проводить время в парках — радоваться первому теплу, любоваться оживающей природой. И не забывали все это запечатлеть на пленку», - подчеркнул Собянин. Он отметил, что редкими снимками с Главархивом делятся местные жители. Это можно сделать через центры госуслуг «Мои документы».

Ранее KP.RU писал, что более миллиона цветов украсят территорию ВДНХ этой весной. Среди них есть тюльпаны мускари, крокусы, нарциссы и сциллы. Некоторые луковичные растения уже начинают цвести.