Вильфанд предупредил о дождях в Москве в начале майских выходных

В Москве в начале майских выходных прогнозируется облачная погода и дожди Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве в начале майских выходных прогнозируется облачная погода и небольшие дожди. Температура понизится до +13…+18 градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, во вторник, 25 апреля, начнет изменяться температурный режим. Местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью столбики термометров покажут +6…+11 градусов. В среду, 26 апреля, осадки усилятся, а в городе станет немного прохладнее – +12…+17 градусов.

Метеоролог добавил, что ближе к майским выходным в столице также возможны небольшие дожди. Днем температура будет колебаться от +13…+18 градусов, ночью - +5…+10 градусов. «Вполне комфортная апрельская погода, облачно с прояснениями, тепло…», — отметил Вильфанд.

Ранее KP.RU писал, что понедельник 24 апреля станет самым теплом днем месяца в Москве. Воздух прогреется до +22 градусов.