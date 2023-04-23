Обгоревшее тело человека нашли после пожара в квартире на севере Москвы

Площадь возгорания составила 10 кв. метров Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в Дмитровском районе в квартире после пожара обнаружили обгоревшее тело человека. Инцидент произошел утром 23 апреля на Ангарской улице, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже 12-этажного дома. Горела кухня. На место происшествия оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. После ликвидации огня сотрудники МЧС нашли в помещении тело человека. Личность погибшего не раскрывается.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Специалистам предстоит выяснить обстоятельство случившегося.

Ранее KP.RU писал, что в Люберцах горел цех по утилизации пластика. Огонь локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, никто за медицинской помощью не обращался. Пламя тушили несколько часов.