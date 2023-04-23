Леус: воскресенье 23 апреля стало самым теплым днем с начала года в Москве

В Москве 23 апреля температура воздуха составила +18,9 градуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве воскресенье, 23 апреля, стало самым теплым днем с начала год: к 15:00 воздух прогрелся до +18,9 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На главной метеостанции столицы, ВДНХ, столбики термометров поднялись до +18,9°, что на 0,8° выше, чем было у прежнего лидера, 13 апреля», - уточнил синоптик.

Метеоролог добавил, что выше +20 градусов зафиксировали в Петушках, Владимирская область – +20,2 градуса, а также в Окском заповеднике и Александрово-Невском, Рязанская область – +20,3 градуса. Кроме того, довольно тепло сегодня и в Санкт-Петербурге: днем столбики термомтеров показали +16,9 градуса.

Леус отметил: воздушные массы продолжат прогреваться, поэтому в ближайшие пару часов температура может еще немного подняться.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Тишковец спрогнозировал прохладную и дождливую погоду в Москве 1 мая. Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы – около +15 градусов.