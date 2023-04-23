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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 14:58

Мужчина умер в больнице после посещения бассейна на северо-западе Москвы

У жителя столицы оторвался тромб
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел 22 апреля на Живописной улице

Инцидент произошел 22 апреля на Живописной улице

Фото: Алиса ТИТКО

В Москве 60-летний мужчина скончался после посещения бассейна, сообщил источник KP.RU.

Инцидент произошел в субботу, 22 апреля, примерно в 11:30 на Живописной улице. Мужчина пришел на тренировку в бассейн, но в воде ему резко стало плохо. Сотрудники фитнес-клуба сразу оказали посетителю первую помощь и вызвали на место происшествия бригаду скорой. Москвича госпитализировали в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, он скончался.

Смерть мужчины не несет криминальный характер. По предварительным данным, у него оторвался тромб. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее KP.RU писал, что мужчина утонул в бассейне во время утреннего заплыва на юго-западе Москвы. Погибшему было 47-лет, он — житель столицы. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего, идет проверка.