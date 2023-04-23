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НовостиПроисшествия23 апреля 2023 15:52

Мужчина заживо сгорел при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

По факту случившегося столичный СК организовал проверку
Авторы (2):
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении

Фото: прокуратура Москвы

В Москве после пожара в квартире обнаружили тело мужчины 1965 года рождения. Инцидент произошел в Янтарном переулке 23 апреля, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

На месте ЧП работали экстренные службы города. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили труп мужчины. Предположительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы. Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По факту пожара столичный СК организовал проверку, по ее результатам примут процессуальное решение. Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы.

Ранее KP.RU писал, что обгоревшее тело человека нашли после пожара в квартире на севере Москвы. Личность погибшего не уточняется. Инцидент произошел утром 23 апреля на Ангарской улице. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.