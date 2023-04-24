Владислав Овчинский: московские промышленники проведут переговоры с байерами из Саудовской Аравии

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Членами бизнес-миссии в Саудовскую Аравию станут шесть московских промышленных компаний. Она пройдет с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума ИННОПРОМ. Для столичных предприятий специалисты Центра «Моспром» организуют 60 встреч с крупнейшими зарубежными байерами и дистрибьюторами на Ближнем Востоке

— Саудовская Аравия – важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. Для Москвы эта страна – перспективное направление для экспорта отечественной промышленной продукции. С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр «Моспром» организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы) Владислав Овчинский.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

На Ближний Восток отправятся представители компаний, которые занимаются аддитивными технологиями (3D-печать), разработчик современной продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, производства силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер (используются в электронике) и аналогово-цифровых систем, изделий из кварцевого стекла.

Среди участников бизнес-миссии производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии «Мезоформула». Представитель компании Елена Лутаева сообщила, что фирма намерена найти партнеров для долгосрочного сотрудничества, провести переговоры с потенциальными контрагентами и наработать экспертизу о специфике ведения бизнеса в арабских странах.

Эксперты Центр «Моспром» анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику по заказу столичных промышленников. Данные помогают выбрать наиболее оптимальную стратегию выхода компании на иностранные рынки. Центр в целом также оказывает индивидуальную поддержку экспортерам.

Байерскую программу для московского бизнеса проводят бесплатно: ищут контрагентов, организуют проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках. Подробная информация о работе и сотрудничестве с АНО «Моспром» на официальном сайте организации www.prom.moscow.