Мария Багреева: Столица сэкономила 9 млрд. рублей на экспертизе цен в госзакупках только за первые три месяца 2023 года

Фото: Мария Багреева / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Девять миллиардов рублей сэкономила Москва за счет технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров). Сокращенно система называется НМЦК(Д). Ее применяют при организации госзакупок для нужд города и его заказчиков, т.е. различных ведомств и учреждений.

— В январе – марте текущего года эксперты выдали 944 заключения. Заявленная сумма закупок составила более 327 миллиардов рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить девять миллиардов рублей бюджетных средств, – рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы (входит в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы) Мария Багреева.

Экспертизу НМЦК(Д) в столице проводят Аналитический центр Москвы (научно-исследовательская организация столицы в области мониторинга и прогнозирования социально-экономического развития) и Департамент экономической политики и развития города. Под технологию не подпадают только закупки по ремонтно-реставрационным работам, обустройству пешеходных зон и благоустройству в целом. Анализу не подвержены также закупку по текущему ремонту, локальным мероприятиям и сносу объектов.

Экспертиза цен – эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверку достоверности проходят контракты на сумму от 30 миллионов рублей (для закупок по 44-ФЗ — главный закон о госзакупках) и для договоров со стартовой ценой 50 миллионов рублей и выше (для закупок по 223-ФЗ (регулирует весь механизм проведения закупок отдельными видами юридических лиц.).

За 2022 год Москва сэкономила почти 60 миллиардов рублей благодаря технологии НМЦК(Д). За прошлый год эксперты выдали свыше пяти тысяч заключений. Сумма закупок по ним составила более 1,1 триллиона рублей.