В Москве в тоннеле «Тесла» на полном ходу врезалась в сломавшийся автомобиль. Фото: Дептранс Москвы

Вечером 23 апреля в Северо-Западном тоннеле в Москве произошла крупная авария, сразу три автомобиля оказались повреждены. А началось все с того, что в подземке сломался «Ниссан».

Владелец понял, что до открытого пространства ему не дотянуть и включил аварийки. Мужчина открыл багажник, чтобы достать знаки и расставить на дороге, но обезопасить себя не успел. В иномарку на полном ходу врезалась «Тесла».

Как сообщает Пятый канал, удар оказался такой силы, что поломанную машину несколько раз развернуло. По касательной была задета еще одна машина, проезжавшая мимо. Теперь оперативные кадры помогут сотрудникам ГИБДД разобраться в произошедшем.

У пассажирка «Теслы» серьезная травма грудной клетки, а водитель «Ниссана» госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Проезжая часть уже освобождена, автомобили эвакуировали из тоннеля, передает "360".

Ранее, В ТиНАО произошла крупная авария. На Киевском шоссе столкнулись два автомобиля. Водители вышли посмотреть на повреждения, в этот момент в них врезалась "Хонда". От полученных травм один человек скончался на месте, а второй - в больнице, передает Москва 24.

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