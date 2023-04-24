Ефимов: Производственные площади московского фармацевтического завода вырастут почти в полтора раза

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о существенном снижении за последний год конкуренции со стороны зарубежных предприятий в некоторых обрабатывающих отраслях. Благодаря этому промышленники столицы наращивают инвестиционную активность. Кроме того, они расширяют действующие и создают дополнительные производственные площади.

«Биотехнологическая компания «Фирн М» построит новый цех рядом с уже действующим заводом, - отметил заммэра. - Таким образом увеличит производственные площади до 6,6 тысячи квадратных метров – более чем на 40 процентов».

Напомним, в отрасли сейчас более 200 городских компаний производят изделия медицинского назначения и лекарства. Им полагается большой пакет мер поддержки, в который входят свыше двадцати системных инструментов и несколько антикризисных механизмов.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в этом году в городе уже произвели лекарств на 51,6 процента больше, чем годом ранее.

«В Москве работает 28 крупных и средних предприятий, занятых в области разработки и производства фармацевтической продукции, - уточнил глава ведомства. - В их число также входит предприятие «Фирн М».

Ее цеха находятся в Новой Москве. Здесь создаются капли для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, противовирусные глазные капли, мази и гели от герпеса, аллергии и грибковых болезней, суппозитории для поддержания женского репродуктивного здоровья. Как рассказал генеральный директор предприятия Николай Кириллов, компания занимается разработкой и выпуском оригинальных лекарственных препаратов.

«На многие из них были получены патенты не только в России, но и на международном уровне», - добавил представитель предприятия.