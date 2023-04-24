До 22 градусов тепла и переменная облачность ожидают москвичей 24 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 24 апреля в Москве ожидается температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадки не ожидаются. Сводку о погоде на день опубликовал Гидрометцентр России.

Юго-западный и южный ветер будут дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В течение суток атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, что находится в пределах нормы.

Ночью похолодает до семи-девяти градусов выше нуля, ветер стихнет. В остальном характер погоды останется прежним.

Ранее KP.RU писал, что воскресенье, 23 апреля, стало самым теплым днем в Москве с начала 2023 года. На метостанции ВДНХ воздух прогрелся до +18,9 градуса. Также по мнению синоптика Михаила Леуса, вероятно, 24 апреля перебьет этот рекорд.