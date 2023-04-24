За сутки коронавирус подтвердился у 593 жителей Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки коронавирус подтвердился у 593 жителей Москвы. Информацию об этом опубликовали на сайте стопкоронавирус.рф. За это же время госпитализировали 73 человека.

Согласно официальной статистики 23 апреля выздоровели 595 москвичей. Восемь человек не смогли справиться с болезнью.

За все время пандемии Covid-19 нашли у 3 501 905 жителей столицы. 3 311 545 из них успешно прошли полный курс лечения. Старания медиков не увенчались успехом в 48650 случаях.

Отметим, что Москва остается лидером по числе заболеваний коронавирусом в сутки, а также по числу летальных исходов. На втором месте по этим показателям оказался Санкт-Петербург. Третье место по количеству заражений занимает 24 апреля Самарская область, а по числу смертей — Воронежская область.

Напомним, накануне KP.RU сообщал о 715 новых случаях заболевания ковидом в Москве. Девять человек за сутки скончались. 104 человека с осложнениями попали в больницы столицы.