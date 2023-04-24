Московский суд отправил под домашний арест мужчину за кражу раритетного палаша стоимостью в 8,5 миллиона рублей

Московский суд отправил под арест мужчину за кражу раритетного палаша стоимостью в 8,5 миллиона рублей Фото: стоп-кадр из видео

Суд отправил под домашний арест 59-летнего мужчину, которого обвиняют в хищении предмета, имеющего особую историческую или культурную ценность. В октябре 2017 года он под предлогом покупки украл палаш в ножнах, изготовленный в Италии в начале ХХ века, считает следствие. Об этом рассказала прокуратура Москвы.

Как удалось выяснить следователям, мужчина вместе с соучастниками получил антикварный палаш. Платить за него он не стал, а исчез вместе палашем.

Позднее, в 2022 году третьи лица решили продать раритетный предмет. Покупателем они выбрали настоящего ценителя таких вещей, которым оказался истинный владелец палаша. Таким образом правоохранители и нашли похитителя.

Мужчине предъявили обвинение в хищении предметов, имеющих особую историческую или культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Он вину не признал, от дачи показаний отказался.

Ранее KP.RU писал, что москвич украл 12 тыс. лотерейных билетов на 1,3 млн рублей.