Директор Московского зоопарка пожаловалась на нашествие вандалов Фото: телеграм-канал Светланф Акуловой

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова пожаловалась на посетителей-вандалов. В телеграм-канале она рассказала, какие разрушения зафиксировали сотрудники.

От рук посетителей, которые хотели заглянуть в вольеры белых медведей Айки и Диксона, которые находятся на карантине, пострадали баннеры, закрывающие животных от посторонних. При этом поблизости везде установлены предупреждения и просьбы не беспокоить животных.

Неизвестные отломили хвост у фигурки суриката в павильоне «Животные Африки». Также вандалы сломали трубы на интерактивной детской площадке и вырвали высаженные цветы.

С просветительского стенда украли 12 стаканчиков, а со стенда про снежного барса — несколько меховых кружков. Пострадал и стенд про кошек. С него дважды оторвали усы.

— Как это назвать, если не варварством? Мы стараемся для вас быть лучше, придумываем новые стильные решения, облагораживаем объекты таким образом, чтобы ничто не тревожило наших животных, а вам было уютно. В ответ получаем погром и беспорядок. Убедительно просим вас ценить наш труд и бережнее относиться к имуществу зоопарка! — написала Светлана Акулова.

Напомним, как писал KP.RU, откроют вольер медведицы Айки для посетителей только 7 мая.