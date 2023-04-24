Отопительный сезон завершается в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве завершается отопительный сезон. Из-за установившейся в регионе теплой погоды было принято решение о переводе системы теплоснабжения столицы на летний режим работы, сообщили в комплексе городского хозяйства.

Отключать батареи начали уже сегодня, 24 апреля. Проводиться процесс будет поэтапно, в общей сложности этой займет пять дней.

Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных, лечебных учреждениях, а также на других социальных объектах. Всего предстоит перевести на летний режим более 74 тыс. зданий, свыше 34 тыс. из которых — жилые дома.

После отключения отопления сети начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду.

Ранее синоптик Роман Вильфанд сообщал, что заморозки могут вернуться в Москву в мае и даже в июне.