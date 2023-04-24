Бесплатные автобусы до 11 мемориальных комплексов будут ездить в Москве на Радоницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатные автобусы до 11 мемориальных комплексов запустят в Москве на Радоницу. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Таким образом, без проблем можно будет добраться до любого из нужных кладбищ.

На Радоницу православные посещают могилки родственников, чтобы помянуть их. Таким образом верующие могут разделить с усопшими «великую радость воскресения Христова».

Дополнительный транспорт в православный праздник в Москве будет ходить до Центрального, Северного, Алабушевского, Перепечинского, Митинского, Востряковского, Котляковского, Хованского, Люблинского, Щербинского, Домодедовского и Николо-Архангельского кладбищ.

Проезд на всех маршрутах, кроме №520, будет бесплатным.

Ранее KP.RU сообщал, что на Красную горку в столице также запускали дополнительный транспорт. Бесплатные маршрутки довозили людей до 16 кладбищ. 520-ый маршрут также был платным.