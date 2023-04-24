Мать найденного в туалете электропоезда в Москве младенца на допросе призналась, что убила его ножницами Фото: стоп-кадр из видео

Следователи допрашивают 24-летнюю уроженку Москвы, которая убила собственного новорожденного сына и выбросила его в мусорный бак в туалете электропоезда. Женщина призналась в содеянном, сообщив, что зарезала младенца ножницами. Видео допроса опубликовала Межрегиональная транспортная прокуратура.

Как рассказала задержанная, она почувствовала, что начинаются роды уже в поезде, 23 апреля. Вышла в туалет, где родила сына. После этого москвичка его зарезала ножницами и выбросила в мусорный бак.

Напомним, тело новорожденного нашли рано утром в санитарном узле электропоезда «Ласточка» утром 24 апреля. На нем обнаружили ножевые ранения в области шеи. Также во рту малыша был ком бумаги.

Подозрение пало на мать младенца. Вскоре ее личность была установлена, также правоохранители узнали маршрут передвижения женщины, а позже ее задержали. Подозреваемой оказалась девушка 1998 года рождения.

KP.RU также публиковал другие детали расследования. Известно, что всего младенцу Нина Иванова нанесла 15 ран. Свой мотив девушка объясняет «депрессией».