В Москве сантехник избил пенсионерку, которая отказалась платить за работу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве сантехник избил пенсионерку, которая отказалась платить за его услуги. ЧП произошло на улице Ефремова 22 апреля. 64-летняя женщина недавно купила квартиру и решила заменить смеситель в раковине. С этой просьбой она обратилась к коммунальщикам. Но в ответ получила отказ, они сослались на то, что стояки в квартире претерпели несогласованную перепланировку. Так что изначально нужно привести их в былой вид, а потом уже обращаться за услугой.

О том, что в квартире есть несанкционированные перепланировки, женщина не знала. Но спорить не стала, она обратилась к частному мастеру.

Как стало известно сайту mk.ru, по телефону диспетчер сообщила, что выезд будет стоить 500 рублей, а работа оплачивается отдельно. Мастер на месте осмотрел работу и потребовал с пенсионерки 27 500. Сумма, ожидаемо, шокировала женщину, и она отказалась. Тогда приглашенный специалист стал требовать оплатить консультацию, а это 5200 рублей.

В эту сумму он включил он включил выезд на место и покупку крана. Но и тут пенсионерка стала противиться. Тогда разгневанный слесарь перерезал шланг от холодной воды. А когда женщина попыталась противостоять хулигану – ударил ее по плечу и поранил сантехническими щипцами. С порезами и гематомами она обратилась в травмпункт и не исключает, что напишет заявление на хулигана в полицию. Что касается компании, то извинений женщине не принесли.