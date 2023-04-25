В центре Москвы вечером 25 апреля временно перекроют ряд улиц Фото: Андрей МИРЕЙКО

В центре Москвы во вторник, 25 апреля временно перекроют ряд улиц, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Ограничения введут с 21:00. Действовать они будут до окончания мероприятия в центре города.

Движение транспорта будет запрещено на Тверской улице от улицы Моховая до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы, по 1-й Тверской-Ямской улице от Большой Садовой до улицы Гашека, по Моховой улице от улицы Воздвиженка до Тверской. Кроме того, ограничения коснутся Большой Никитской — проехать нельзя будет Моховой до Романова переулка, а также съезда на Тверскую улицу от дома 2, строение 2 по 1-й Тверской-Ямской улице до дома 2, строение 1 по той же улице.

В дептрансе добавили, что краткосрочно могут перекрывать для транспорта Тверской, Страстной бульвар и в Большой Путинковский переулок.

Ранее KP.RU писал, что 25 апреля в Москве будут курсировать бесплатные маршрутки до кладбищ.