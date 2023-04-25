Небольшой дождь и до 22 градусов тепла прогнозируют в Москве 25 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вторник, 25 апреля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до +20-22 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Ветер юго-восточный, скорость его составит 5-10 метров в секунду.

Ночью в столице пройдет дождь. Также прогнозируют пасмурную погоду и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 9 до 11 градусов выше нуля.

По области небольшой дождь пройдет и днем.

В течение суток в Москве ожидают слегка пониженное атмосферное давление: днем оно будет на уровне 746 миллиметров ртутного столба, а ночью упадет до 742.

Ранее KP.RU писал, что в столице началось завершение отопительного сезона. Из-за установившихся положительных температур воздуха принято решение с 24 апреля поэтапно отключать батареи в домах и учреждениях города.