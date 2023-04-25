Ефимов: Москва выпустит зеленые облигации для населения

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил об очередном выпуске зеленых облигаций правительством Москвы. Их смогут приобрести только жители, инвестировав таким образом в важнейшие городские экологические проекты.

«Объем облигаций, предложенный к размещению, составит два миллиарда рублей, а срок их обращения – два года, - отметил заммэра. - Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал».

По его словам, процентная ставка по облигациям будет определена перед размещением с учётом рыночной конъюнктуры. Выпущенные Москвой зелёные облигации для населения являются особым видом ценных бумаг, покупателями которых могут быть только физические лица. Им не грозят финансовые потери, поскольку такие облигации не обращаются на бирже и в связи с этим не падают в цене. Если владелец этих бумаг решит вернуть их городу досрочно, то доход ему полагается за все время владения облигациями.

Как уточнил заммэра, интересующимся рынком ценных бумаг такая покупка позволит узнать больше об одном из инвестиционных инструментов. Плюс ко всему прокачать свои финансовые знания. Вырученные от размещения облигаций суммы город планирует вложить в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Это послужит уменьшению вредных выбросов и парниковых газов от автомобилей. Кроме того, в развитии столицы смогут поучаствовать сами жители. Привлечение горожан к значимым проектам стало главным аргументом при принятии решения о выпуске таких облигаций. Поскольку очевидно, что столичный бюджет вполне может обеспечить проекты развития.

Напомним, в 2021 году Москва провела размещение выпуска биржевых зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей. Эта сумма полностью была потрачена на закупку электробусов и строительство Большой кольцевой линии метро. Ранее выпущенные облигации в первую очередь предлагались финансовым организациям, но ими активно интересовались и обычные жители. Учитывая такой спрос, город решил выпустить зеленые облигации для населения.