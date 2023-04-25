На майских праздниках в Москве сделают парковки бесплатными Фото: Михаил ФРОЛОВ

На майские праздники, 1, 8 и 9 мая, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В эти дни работать бесплатно будут все стоянки, кроме тех, что оборудованы шлагбаумами. 30 апреля и 7 мая заплатить придется только там, где установлены тарифы в 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам.

В дептрансе пояснили, что такое решение связано с тем, что в праздничные дни на улицах Москвы традиционно меньше транспорта, поэтому бесплатные парковки не влияют на их загруженность.

При этом в ведомстве обратили внимание на то, что 29 апреля и 6 мая, которые также объявлены выходными днями, уличные парковки в столице будут платными.

Ранее KP.RU писал, что майские праздники в Москве в 2023 году будут холодными.