Метеоролог Шувалов предупредил москвичей о кратковременных дождях 25 апреля 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, какая погода ждет москвичей в последнюю неделю апреля. К вечеру 25 апреля в некоторых районах Московской области пройдут кратковременные дожди, ветер усилится, так что погода несколько испортится.

- Предвестником изменения погоды будет циклон, который начнет подниматься с юга — от Прикаспия до Поволжья и немного заденет Подмосковье, - поделился метеоролог с NEWS.ru.

Изменение погодных условий москвичи заметят ближе к вечеру. Начнет усиливаться ветер и это поспособствует дождям.

А уже в среду, 26 апреля, столбики термометров поднимутся до + 18…+19 градусов.

Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба.

Это гораздо ниже нормы, так что метеозависимым людям придется непросто.

А тем временем, теплый апрель - это аномалия. Этот месяц стал самым сухим за 117 лет, с удивлением констатируют в Московском метеобюро. Уже почти весь месяц позади, а столице досталось лишь 7,2 мм осадков, или 16% от нормы. Подобной суши в середине весны не бывало больше столетия.