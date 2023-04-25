Ефимов: Благодаря МаИП в Москве построят девять спорткомплексов с бассейнами

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Девять спорткомплексов с бассейнами сейчас возводятся в разных районах города в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Их общая площадь - более 50 тысяч квадратных метров. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, под эти цели с 2019 по 2023 год город выделил инвесторам без торгов примерно 8,7 гектара земли.

«Договоры аренды заключены на пять – шесть лет, - отметил заммэра. - Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации – от проектирования до завершения строительства».

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реализации в городе 21 спортивного МаИП. В их числе - ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие сооружения.

Подробностями поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Самый большой спорткомплекс построят в Некрасовке. Его площадь - 21 тысяча квадратных метров. В нем будет все для тренировок и занятий - бассейна, ледовое поле, зал для игры в баскетбол, волейбол, мини-футбол, а также теннисные корты.

«В Раменках на месте старого здания появится четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, - рассказал Гаман. - Его площадь - более шести тысяч квадратных метров. В нем разместятся площадки для занятий борьбой и боксом, а также тренажерный зал».

Ещё один спорткомплекс возводится в Северном Бутове. Его площадь - свыше пяти тысяч квадратных метров. На трёх этажах разместятся бассейн, тренажерный зал, душевые и раздевалки, комнаты для тренеров, медицинский кабинет и кафе. Остальные сооружения с бассейнами появятся в Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.

Москва выделяет землю инвесторам для МаИП с 2016 года. Благодаря этому взаимодействию города и бизнеса в столице создаются производственные комплексы, социальные, спортивные и транспортные сооружения, деловые и культурно-досуговые центры.