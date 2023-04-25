Одну из руководительниц финансовой пирамиды арестовали в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

53-летнюю гражданку Кыргызской Республики, находившуюся в международном розыске, задержали в Москве. Ее обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничествах. Женщина была руководителем киргизского представительства финансовой пирамиды «Финико», передает Генеральная прокуратура.

Источник в правоохранительных органах рассказал KP.RU, что мошенницу удалось задержать в центре Москвы. По ходатайству Басманного межрайонного прокурора столицы суд заключил ее под стражу,

Против арестованной гражданки Кыргызской Республике на ее Родине возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — в основном за мошенничество. Следствие считает, что она была региональным представителем и членом преступной группы, созданной в 2019 году в Казани. Под видом оказания финансовых услуг пирамида «Финико» похищала денежные средства граждан.

В 2020 и 2021 годах жертвами «Финико» стали более 100 человек. В общей сложности они потеряли порядка 1,2 млн долларов США и 5,7 млн сомов.

Сообщается, что компетентные органы Кыргызской Республики намерены потребовать выдачу обвиняемой для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали группу из восьми лжериелторов. Они брали деньги с арендаторов жилья и исчезали с ними, не заплатив владельцам недвижимости.