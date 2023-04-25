Ликсутов: На Замоскворецкой линии снизится уровень шума благодаря новым технологиям

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

На участке от «Царицыно» до «Кантемировской» Замоскворецкой линии сейчас проводится укладка новых путей. Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«В ходе строительства нового участка тоннеля на Замоскворецкой линии метро мы отремонтируем пути с применение современных технологий, - сообщил Ликсутов. - Это позволит снизить уровень шума на 30%».

По его словам, для пассажиров поездки станут еще комфортнее.

«Мы делаем инфраструктуру метрополитена современнее и надежнее, - подчеркнул заммэра. - Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин».

Во время обновления инфраструктуры на станциях «Коломенская», «Каширская», «Кантемировская» и «Царицыно» меняют шпалы на виброгасящие блоки. Всего смонтируют 4,3 тысячи блоков на двух километрах пути. Параллельно от «Орехово» до «Технопарка» обустраивают бесстыковый путь длиной 18,5 километра. Уже отремонтировали 13 тысяч шпал. Эта технология не только обеспечивает плавный и тихий ход поездов, но ещё и уменьшает затраты на текущее обслуживание и ремонт путей.