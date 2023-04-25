Ефимов: Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечат реализацию пяти из десяти оформленных столичных офсетов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Реализацию пяти из десяти офсетных контрактов, подписанных столичными властями с 2017 года, взяли на себя предприятия особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Для этого в ОЭЗ разместятся пять производств для выпуска важной для города и жителей продукции. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Три контракта предполагают поставку лекарственных препаратов, остальные – медицинских изделий, - отметил заммэра. - Общий объем инвестиций по ним составит 11,7 миллиарда рублей».

По его словам, производство на двух предприятиях уже запущено. Здесь также началась отгрузка продукции. Компания «Гемамед» в «Печатниках» создает изделия для пациентов со стомой. А «Биокад» в «Алабушево» - лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных болезней. На этой же площадке работает и фармацевтический завод компании «Р-Опра». Город оформил с ним офсетный контракт, согласно которому будут производиться препараты для терапии онкологических, психиатрических, ревматологических болезней, а также астмы.

Руководитель Департамента промышленной и инвестиционной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что в первом квартале 2023 года были подписаны два офсета с компаниями ОЭЗ. Одна из них - «Вип Камилла».

«Предприятие займется производством абсорбирующего белья для взрослых, - пояснил глава ведомства. - Город при этом гарантирует предприятию ежегодную закупку изделий в течение десяти лет».

Ещё одно производство обеспечит фармацевтическое предприятие «Велфарм». Речь идёт о лекарствах по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН).

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, благодаря таким контрактам создается возможность для экономии бюджетных средств. При этом офсеты служат развитию промышленности, а также позволяют открывать новые рабочие места.

«Инвестиционные контракты со встречными обязательствами доказали свою эффективность, - добавил Дегтев. - Их механизм необходимо использовать. Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» готовы к расширению этой практики».