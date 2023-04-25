В Москве задержали двоих мужчин, вымогавших деньги у продавцов за сокрытие фактов продажи алкоголя и табака подросткам Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве задержали двоих приезжих мужчин, которые проводили «контрольные закупки» алкогольной и табачной продукции с участием несовершеннолетних в магазинах столицы и Подмосковья, а затем вымогали деньги за сокрытие нарушений. На сегодня известно о четырех эпизодах, передает «МВД Медиа».

Сотрудники Московского уголовного розыска на территории столицы задержали 34-х и 49-летнего мужчин. Один из них оказался представителем общественной организации, занимающейся выявлением нарушений в сфере торговли. Свои навыки он использовал не во благо общества.

Сообщники фиксировали на видео факты продажи алкоголя и табака подросткам, после чего вместо того, чтобы сообщить о нарушении в полицию, обращались к продавцам или руководству торговой точки и требовали деньги. Потерпевшие, опасавшиеся заслуженной ответственности, соглашались заплатить.

Уже установлена причастность задержанных к четырем аналогичным фактам преступлением, поиск новых эпизодов продолжается. Возбуждено уголовное дело о вымогательствах, совершенных группой. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

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