Красную площадь в Москве закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая

Красную площадь в Москве закроют с 27 апреля по 10 мая Фото: Алиса ТИТКО

Красную площадь в Москве закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны. Ранее вход на главную площадь России частично ограничили, теперь же попасть обычным посетителям на нее будет и вовсе невозможно.

В ФСО рассказали, что закрытие Красной площади связано с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а именно — из-за репетиций Парада. Ожидается, что в нем примут участие свыше 10 тысяч человек и 125 единиц техники.

Как писал KP.RU, ограничивать вход на Красную площадь начали с 22 апреля. Строители устанавливали трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, а также декорации по периметрам ГУМа и Исторического музея.