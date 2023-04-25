В Москве на станции метро «Лермонтовский проспект» у мужчины изъяли похожий на гранату предмет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Похожий на гранату предмет изъяли у мужчины на входе в северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы. Подозрительную вещь отправили на исследование. Самого владельца задержали.

Ранее в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили о временном закрытии для входа северного вестибюля (выходы 5-6) на станции «Лермонтовский проспект». В ведомстве отметили, что неудобства связаны с требованиями полиции. Пассажирам предложили воспользоваться южным вестибюлем (выходы 1-4).

Позднее уточнили, что северный вестибюль закрыт и для выхода. Переход на станцию «Косино» Некрасовской линии «перенесли» через улицу.

Ранее KP.RU писал, что мужчина с пистолетом пытался прорваться в здание Минобороны РФ в центре Москвы. Нарушителя задержали, на него составили административный протокол о мелком хулиганстве.