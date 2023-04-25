В Москве за минувшие сутки коронавирус выявили у 569 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

За последние сутки коронавирус в Москве выявили еще у 569 человек. С начала пандемии заболевание в столичном регионе диагностировали у 3 502 484 граждан. Информация об этом размещена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

За прошедшие 24 часа у 152 инфицированных ухудшилось самочувствие. Всех их доставили в больницу, в настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Также за прошедшие сутки COVID-19 забрал жизнь у девяти человек.

24 апреля 1090 москвичей с подтвержденным коронавирусом выздоровели и сняты с медицинского учета. С начала пандемии болезнь победили 3 312 635 человек. Еще 48659 пациентов справиться с ковидом не смогли.

Отметим, что Москва остается лидером по числу летальных исходов от коронавируса. Связано это с тем, что в столице проживают больше всего человек. Санкт-Петербург обогнал по количеству заболевших за сутки.

Ранее KP.RU писал, что накануне в Москве выявили 593 новых случая COVID-19, а 595 пациентов выздоровели.