На востоке Москвы легковушка сбила 11-летнего мальчика на самокате Фото: стоп-кадр из видео

На Алтайской улице, в районе дома 26, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и ребенка на самокате. 11-летний мальчик пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сейчас ребенок находится в больнице, передает прокуратура Москвы.

Авария в Восточном административном округе столицы произошла около пяти часов вечера 25 апреля, во вторник. На месте работают оперативные службы города, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, отметили в дорожном ведомстве.

Позднее прокуратура обнародовала подробности. Вторым участником аварии 54-летний водитель автомобиля «Киа». Ребенка доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Москве задержали лихача, который на электросамокате сбил четырехлетнюю девочку. Малышка в больнице с различными травмами головы, писал KP.RU.