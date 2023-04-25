Суд Москвы на два месяца арестовал женщину, убившую новорожденного сына в электропоезде Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу Нину Иванову, которую обвиняют в убийстве собственного новорожденного сына. Женщина проведет в СИЗО два месяца, до 24 июня 2023 года, передает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Ей предъявили обвинение в убийстве малолетнего. Ивановой грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, 24 апреля в санитарном узле электропоезда «Ласточка» обнаружили тело новорожденного мальчика с колото-резаными ранами. Во рту у младенца также был сверток туалетной бумаги. В убийстве заподозрили мать малыша, писал KP.RU. Ее нашли в тот же день. 24-летняя Нина Иванова на допросе вела себя хладнокровно. Она рассказала, что родила прямо в туалете, после чего зарезала малыша ножницами. Свой поступок женщина объяснила «депрессией». Теперь ей предстоит пройти психиатрическое освидетельствование.