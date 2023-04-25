Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления к вечеру вторника Фото: Shutterstock

К вечеру вторника, 25 апреля, в столице сильно понизится атмосферное давление. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Ситуация сохранится до вечера следующего дня.

Синоптик рассказал, что погода 25 апреля днем в столице соответствует норме последних дней мая. Однако к вечеру ситуация изменится. Ночь будет теплой, 9-11 градусов выше нуля, при этом будет идти небольшой дождь.

— Ближайшей ночью и завтра днем будет самое низкое давление в течение всей недели: оно будет примерно на 7-10 миллиметров ртутного столба ниже обычных значений, — добавил Роман Вильфанд.

С 26 апреля слегла похолодает. По словам синоптика, температура воздуха в таких условиях снизится. Температура составит 15-17 градусов тепла, что соответствует норме, но ощутимо меньше, чем сегодня. В целом последние дни апреля в столичном регионе будут прохладными, добавил Вильфанд.

В субботу, 29 апреля пройдут кратковременные дожди, температура +11-16 градусов, в воскресенье +13-18 без осадков. Однако ночью перед этим в Подмосковье воздух может остыть до нуля.

Ранее KP.RU писал, что 1 мая ожидается дождь и прохладная погода.