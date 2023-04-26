Ефимов: В Москве построят шесть новых ледовых арен

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Шесть спорткомплексов возводят сегодня в столице благодаря масштабным инвестиционным проектам (МаИП). Подробнее об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город без торгов выделил застройщикам в аренду свыше 11 гектаров земли для возведения спортивных объектов, в составе которых появятся крытые катки или ледовые арены, - отметил заммэра. - Договоры заключены на пять-шесть лет».

По его словам, площадь зданий составит более 100 тысяч квадратных метров. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил о реализации в городе 21 спортивного МаИП. Благодаря этому для жителей построят ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие сооружения. Будущие ледовые комплексы рассчитаны не только на профессионалов, но и на любителей. Например, в спортивном учебно-тренировочном комплексе в Тропарево-Никулине на площади 4,7 тысячи квадратных метров разместятся ледовые площадки, тренажерные залы, зал хореографии, массажные кабинеты, спортивный магазин и музей. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился деталями и других проектов.

«В Некрасовке завершается возведение здания с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута, - сообщил Гаман. - Его площадь - более 20 тысяч квадратных метров. А в Куркине построят хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров».

Ещё один спорткомплекс с крытым катком возводят в Северном Бутове. При этом в Хорошево-Мневниках появится два подобных здания. Особый статут МаИП присваивается производственным комплексам, инновационным центрам, объектам здравоохранения, транспортной инфраструктуры и спорта. Для их строительства город с 2016 года выделяет землю в аренду без торгов.