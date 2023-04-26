Пробки до 8 баллов ожидаются в Москве вечером 26 апреля

Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве вечером 26 апреля ожидаются восьмибалльные пробки. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Сейчас движение в городе оценивается в пять баллов. Основные заторы наблюдаются на Ярославском, Рязанском, Люблинском и Каширском шоссе. Движение осложнено из-за дорожных работ, мелких ДТП и погодных условий. По прогнозам синоптиков, в столице весь день будет идти дождь.

Автомобилистов просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. За рулем не стоит отвлекаться на гаджеты. Горожанам также рекомендуют в час пик пользоваться общественным транспортам – так можно сэкономить время в пути.

Ранее KP.RU писал, что в Москве 26 апреля ожидается кратковременный дождь и до +17 градусов. Ночью столбики термометров покажут +8…+10 градусов.