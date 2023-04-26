Ликсутов: Благодаря обновлению парков оборота поездов уменьшится интервал на будущем D3

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

В столице продолжается модернизация будущих маршрутов Московских центральных диаметров. Напомним, сейчас готовятся к запуску регулярного движения поездов две линии - МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Их планируется открыть до конца 2023 года. Среди основных преимуществ МЦД - короткие интервалы между поездами и понятное расписание. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на D3 в час пик поезда будут курсировать каждые 5 - 7 минут. При этом технологические «окна» перенесут на ночное время.

Чтобы добиться коротких интервалов, требуется не только возвести дополнительные пути, но и обновить парки оборота поездов. Это несколько тупиковых путей со служебными зданиями и пунктом смены локомотивных бригад. На них составы оборачиваются и остаются на ночь. Здесь их заправляют водой и проводят уборку в вагонах. На третьем диаметре такие парки расположены в Зеленограде (Крюково), в котором уже строится новый технологический тоннель, а также в Раменском. В этих парках сейчас заняты укладкой новых путей.

«Интервалы на МЦД должны быть комфортными для пассажиров — такими, чтобы не нужно было смотреть в расписание и долго ждать следующего поезда, - отметил Ликсутов. - Так у москвичей появится еще больше причин выбирать наземное метро вместо личного транспорта. Мы продолжаем готовиться к запуску перспективных диаметров. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин».