Наталья Сергунина: Новая программа Москвы поможет инноваторам привлечь финансирование

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Правительство Москвы при участии Сбербанка, Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и Московского инновационного кластера запустили пилотный проект по кредитованию предпринимателей. Его участниками могут стать представители наукоемкого бизнеса, развивающие современные технологии. Они смогут получить займы до 50 миллионов рублей под залог прав на собственные идеи и разработки.

«Программа призвана помочь бизнесменам привлечь финансирование. Ведь часто на старте предприниматели не располагают нужными ресурсами, кроме по-настоящему новаторских идей. Рассчитываем, что пилотный проект даст возможность монетизировать интеллектуальную собственность и добиться еще более высоких результатов. Заявки принимаются до 31 мая», — рассказала Наталья Сергунина.

Желающим участвовать в проекте компаниям малого и среднего бизнеса нужно иметь регистрацию в Москве и владеть правами на интеллектуальную собственность. Свои заявки они могут оформить на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Затем проводится оценка рыночной стоимости разработок предприятия. После этого участники проекта вправе получить поручительство в размере до 95 процентов от суммы займа.

Кстати, предприниматели до 1 июня могут направить заявку на грант за патентование изобретений и полезных моделей. Напомним, в Москве есть удобный сервис «Защити идеи и разработки». С его помощью можно зафиксировать свои права на результаты интеллектуальной деятельности. Еще одна мера поддержки в этой сфере — бесплатные курсы и бизнес-тренинги для изобретателей.