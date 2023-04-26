Мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве возбудили уголовное дело против 33-летнего мужчины. Он обвиняется в растлении 11-летней девочки, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По данным следствия, 24 апреля, злоумышленник напал на незнакомую девочку на лестничной площадке жилого дома на ул. Малыгина и надругался над ней, а после чего скрылся с места преступления. Мужчина скрывался на 9 этаже этого же дома. Там его задержали правоохранители. При себе у насильника были наркотики, он попытался их употребить, но не успел.

Детали случившегося выясняются. Назначены судебно медицинские экспертизы, в том числе – психолого-психиатрическая. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о аресте фигуранта.

Ранее KP.RU писал, что на юго-западе Москвы мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку. Несовершеннолетняя сообщила о произошедшем родителям, а те незамедлительно обратились в полицию.