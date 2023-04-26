В Москве снова открываются Zara, Bershka и Pull and Bear

Завтра в «Авиапарке» должны открыться магазины MAAG Фото: Оксана ЗУЙКО

27 апреля в Москве запланировано открытие магазинов трех брендов, которые не так давно покинули Россию в связи с политической обстановкой. Речь идет о торговых точках, которые работали под названиями Zara, Bershka и Pull and Bear.

- Завтра в «Авиапарке» должны открыться магазины MAAG, DUB и Violet. Это бывшие Zara, Bershka и Pull and Bear, - сообщил корреспонденту KP.RU собственный источник в торговом центре.

Интересно, что на страницах этих магазинах в соцсетях объявлений об открытии пока нет. Как и широкой рекламной кампании, которая анонсировала бы их возвращение. А потому точный перечень торговых точек, которые откроют свои двери для покупателей 27 апреля, пока не известен.

В Москве и Подмосковье у Zara (ныне MAAG) насчитывается 21 магазин, у Pull&Bear (ныне DUB) и Bershka (теперь Violet) – по 14 торговых точек.