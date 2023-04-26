Человеческие останки столетней давности нашли на стадионе «Торпедо» в Москве

Человеческие останки откопали рабочие Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Москве обнаружили человеческие останки во время реконструкции стадиона «Торпедо». Накануне 25 апреля, кости и череп откопали рабочие, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По предварительным данным, останки пролежали в земле около ста лет. Кости направили на экспертизу. Специалистом предстоит выяснить, личность погибшего человека и обстоятельства его смерти. Детали случившегося выясняются.

Как сообщили KP.RU в ГСУ Следственного комитета России по Москве, по факту обнаружения останов проводится доследственная проверка.

Ранее KP.RU писал, что 23 апреля пожилой мужчина заживо сгорел при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Столичный СК организовал проверку по факту произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.