Семья лжеэкстрасенсов обманула семь женщин на 24 млн рублей

Аферисты выманили у потерпевших 24 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве перед судом предстанет группа «лжеэкстарсенсов»: 47-летний мужчина, его супруга и три их родственницы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Мошенники под руководством организатора создали в соцсетях страницы якобы ясновидящих, оказывали услуги гадания и «экстрасенсорные» сеансы . Аферисты сообщали потерпевшим о наличии у них или их родственников серьезных заболеваний, финансовых проблем, проблем в личной жизни, а затем предлагали снять «сглаз» с помощью дорогостоящего обряда.

Так, 2018 году женщина нашла в интернете «ясновидящую Марию». Потерпевшая перевела мошеннице 3,6 млн рублей за совершение магических обрядов. Другая потерпевшая отдала гадалке 5,1 млн рублей. Всего от действий аферистов пострадали 7 человек. Общая сумма материального ущерба достигла 24 млн рублей.

Всех обвиняемых задержали. На два их земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль наложили арест на сумму более 37 млн рублей. Уголовное дело передали в суд.

Ранее KP.RU писал, что в Москве арестовали одну из руководительниц финансовой пирамиды «Финико».