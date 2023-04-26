Женщина на иномарке сбила электровелосипедиста на юго-западе Москвы

Обстоятельства ДТП выясняются Фото: прокуратура Москвы

В Москве на улице Кедрова произошла авария с участием легкового автомобиля и иномарки: 34-летняя женщина на «Форд Фокус» сбила 23-летнего мужчину-курьера. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение, информация о его состоянии не уточняется. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Уточняется, что автоледи наехала на электровелосипедиста при выезде на улицу Кедрова. На месте ДТП работали оперативные службы города, в частности полиция, инспекторы ГИБДД и бригада скорой помощи.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее KP.RU писал, что 25 апреля на востоке Москвы легковушка сбила 11-летнего мальчика на самокате. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшего госпитализировали в больницу.