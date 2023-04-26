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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 12:15

Wildberries поймали на подмене золотых украшений владельцев партнерских ПВЗ в Москве

Представители маркетплейса обратились в полицию
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Мошенники также похитили из ПВЗ более 1000 товаров

Мошенники также похитили из ПВЗ более 1000 товаров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Wildberries раскрыли аферу с подменой золотых изделий в двух партнерских пунктах выдачи в Москве, сообщили KP.RU в пресс-службе маркетплейса.

Так, при возврате товаров на склад владельцы двух ПВЗ подменивали золотые изделия на дешевую бижутерию. Масштаб хищений пока точно неизвестен, но уже понятно, что общий материальный ущерб составляет несколько миллионов рублей.

Представители онлайн-магазина обратились в полицию и расторгли договор с аферистами. При этом мошенники вслед за украденными украшениями еще около тысячи товаров: обувь, одежду, электронику, косметику и прочее на 1,6 млн рублей. Большинство товаров принадлежат партнерам WB. Покупатели от «владельцев» ПВЗ не пострадали. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, что семья лжеэкстрасенсов обманула семь женщин на 24 млн рублей. Аферисты предстанут перед судом в Москве.