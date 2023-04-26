В Москве за шантаж продавца задержали лже-борцов с продажей спиртного подросткам

Аферисты выманили у продавца 20 тысяч рублей Фото: МВД Медиа

В Москве полицейские задержали трех мошенников, действовавших под видом борцов с продавцами спиртного. Это трое мужчин в возрасте от 21 до 24 лет, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Так, инцидент произошел в продуктовом магазине на Ленинском проспекте. Злоумышленники заранее подговорили подростка купить спиртное в супермаркете, а затем пришли в торговую точку и представились борцами с продажей алкоголя несовершеннолетним. Они потребовали у кассира 20 тысяч рублей за непривлечение к ответственности. Испугавшись, женщина отдала аферистам деньги. Спустя время потерпевшая обратилась в полицию.

Мошенников поймали. Как выяснилось, они не являются представителями общественной организации и не могут проводить контрольные закупки. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Их проверяют на причастность к аналогичным переступням. Кроме того, правоохранители дадут оценку действиям кассира, продавшего алкоголь подростку.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали двоих мужчин, вымогавших деньги у продавцов за сокрытие фактов продажи алкоголя и табака подросткам.