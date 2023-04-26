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НовостиПроисшествия26 апреля 2023 15:24

Мужчина украл телефон у спящей пассажирки метро Москвы

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Инцидент произошел в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии

Инцидент произошел в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии

Фото: МВД Медиа

В Москве задержали 50-летнего безработного жителя Оренбургской области, который украл телефон у пассажирки метро, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в ночное время в вагоне электропоезда на Таганско-Краснопресненской линии. Злоумышленник заметил спящую женщину, в курах у которой находился телефон. Он подсел к ней, аккуратно забрал смартфон. Проснувшись, пассажирка обнаружила пропажу и сообщила об этом полицейским.

Вора поймали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. У него изъяли похищенный гаджет, его вернут законной владелице.

Ранее KP.RU писал, что Wildberries поймали на подмене золотых украшений владельцев партнерских ПВЗ в Москве. Сумма материального ущерба составляет несколько миллионов рублей.