Мужчина украл телефон у спящей пассажирки метро Москвы

Инцидент произошел в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии Фото: МВД Медиа

В Москве задержали 50-летнего безработного жителя Оренбургской области, который украл телефон у пассажирки метро, сообщили на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в ночное время в вагоне электропоезда на Таганско-Краснопресненской линии. Злоумышленник заметил спящую женщину, в курах у которой находился телефон. Он подсел к ней, аккуратно забрал смартфон. Проснувшись, пассажирка обнаружила пропажу и сообщила об этом полицейским.

Вора поймали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. У него изъяли похищенный гаджет, его вернут законной владелице.

Ранее KP.RU писал, что Wildberries поймали на подмене золотых украшений владельцев партнерских ПВЗ в Москве. Сумма материального ущерба составляет несколько миллионов рублей.