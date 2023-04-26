Москва удвоила «рельсовый каркас»

Фото: пресс-служба Московского Метрополитена

В ситуационном центре Правительства Москвы прошел Круглый стол по инициативе председателя Комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабины Цветковой — его посвятили достижениям Московского транспорта за 2010–2023 годы и перспективам развития.

Обсуждались достижения транспортного комплекса Москвы:

- за 10 лет число станций «рельсового каркаса» столицы увеличилось с 181 до 350. Больше 3,8 млн человек получили станцию метро, МЦК или МЦД рядом с домом;

- возраст наземного транспорта с 2010 года снизился в 3,4 раза – в Москве самый молодой парк автобусов в Европе;

- на 1 арендованное авто в Москве приходится 5 поездок в сутки, а 16 тыс. поездок – на велосипеды сервисов проката;

- «Москвич» - первый завод в России, который запустили после ухода иностранных собственников;

- билетная система на базе московской «Тройки» теперь работает в более 25 регионах России;

- с момента создания Центра обеспечения мобильности пассажиров сопроводил более 1,1 млн. человек.

В Круглом столе участвовали представители Департамента транспорта, муниципальные депутаты, бизнес-сообщества и руководители общественных организаций. Комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы предложила создать выездные группы с представителями Московского транспорта. Это поможет уделить больше внимания вопросам жителей в каждого отдельного округа.

Как рассказал Максим Ликсутов, благодаря подобным круглым столам власти города могут не только рассказывать о результатах своей работы, но и быстрее и лучше реагировать на запросы жителей.

«Сегодняшний Круглый стол был во многом знаковым мероприятием. Помимо подведения грандиозных итогов и обсуждения основных направлений развития Транспортного комплекса столицы, в режиме живого диалога нам удалось получить актуальные ответы от представителей Дептранса на волнующие москвичей вопросы. В виду того, что вопросов много и они крайне важны, Комиссия по транспорту Общественной палаты Москвы приняла решение обратиться к Заммэра Москвы по вопросам транспорта М.С. Ликсутову с просьбой поддержать инициативу о возможности создания рабочей группы с участием представителей подведомственных организаций Департамента транспорта Москвы для более детального анализа и проработки волнующих жителей вопросов в каждом отдельном округе и районе», - резюмировала Сабина Цветкова.