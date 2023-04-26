Биолог Хряпин спрогнозировал первый пик активности комаров в Москве в мае

Пик комаров наступает мае, когда особы выходят из спячки Фото: Shutterstock

В Москве первый пик активности комаров ожидается в мае, сообщает «Москва 24» со ссылкой на биолога-энтомолога Романа Хряпина.

По словам специалиста, для начала «комариного сезона» достаточно благоприятной погоды и высокой влажности. Как раз сейчас в столичном регионе прогнозируется дождливая неделя.

«Как правило, пик комаров, достаточно мощный подъем их численности происходит в мае, когда перезимовавшие особи выходят из спячки. Они приступают к активному поиску животных-прокормителей, к которым, в том числе относится и человек», пояснил эксперт.

Хряпин напомнил о необходимости защиты от комаров, особенно в лесистых и болотистых районах. А также добавил, что обитающие в столичном регионе комары обычно не являются переносчиками опасных заболеваний, поэтому у жителей может возникнуть лишь раздражение кожи в местах укусов.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье парки начали обрабатывать от клещей. Специалисты закончат работу в конце месяца.