В Москве установили первые отечественные банкоматы от московского производителя —Владислав Овчинский

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Банкоматы с функцией рециркуляции наличных, производства московской компании «САГА», установили в столице. Закупил их банк ВТБ. Пока что устройства стоят в пяти точках. Модель называется SAGA S-200 ATM.

— Современные банкоматы с функцией рециркуляции наличных, разработанные московской корпорацией, не уступают по характеристикам аналогичному оборудованию иностранных производителей. Новые банкоматы полностью адаптированы к работе с банкнотами Банка России нового образца, имеют повышенные антивандальные характеристики и небольшие габариты при аналогичном функционале и лучших параметрах взломостойкости. В апреле банк ВТБ начал опытно-промышленную эксплуатацию пяти пилотных устройств в Московском регионе, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В прошлом году разработку от «САГА» внесли реестр отечественного оборудования. Банкомат стал первым таким устройством в списке. В нем удалось достичь высокого процента отечественных комплектующих. В начале 2023 года устройство тестировали специалисты Центробанка РФ и засвидетельствовали, что оно отвечает необходимым стандартам. После этого его могут закупать и использовать все финансово-кредитные учреждения страны.

Старший вице-президент банка ВТБ Анжелика Сезина рассказала, что компания изучает многофункциональные банкоматы с замкнутым циклом рециркуляции, чтобы впредь развивать свою банкоматную сеть. Новинка от московской компании соответствует требованиям банка в области технологической базы и обеспечения клиентской доступности.

— Надеемся, что теперь наша компания сможет сломать сложившиеся за последние десятилетия стереотипы, что российские банкоматы не могут конкурировать с западными аналогами. Наша практика последних лет говорит об обратном. Уже сейчас мы реализуем инновационные проекты в целях повышения технологического суверенитета нашей страны, – отметил гендиректор «САГА Технологии» Андрей Жолобов.

Условия для бизнеса, которые создает Правительство Москвы и ключевые ведомства, позволяют активно развиваться компаниям любого масштаба. Инвесторы, которые принимают решение разместить производственную площадку в столице, получают возможность обращаться за системной поддержкой. В портфеле мер порядка 20 опций. Среди них целевые займы и субсидии. Функционируют антикризисные инструменты. Кроме того, Москва — это огромный рынок сбыта, в городе создана развитая инфраструктура для организации предприятий.

Чтобы узнать о мерах поддержки и воспользоваться ими, бизнес может обратиться в Центр поддержки промышленности. Здесь же помогают подобрать поставщиков, найти источники финансирования и кредитования. Консультации с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Можно позвонить +7 (495) 630-00-00 или написать на электронную почту industrysupport@mos.ru