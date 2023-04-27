Ефимов: Москва сохраняет лидерство по выдаче льготной ИТ-ипотеки

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил о лидерстве столицы среди регионов России по выдаче кредитов по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов. На Москву приходится более 37 процентов от всех подобных займов в стране. То есть программа по-прежнему пользуется спросом у жителей столицы. К тому же они стали ещё активнее интересоваться льготной ипотекой после изменения возраста ее участников с 22 - 44 лет до 18 - 50 лет и уточнения порядка аккредитации ИТ-компаний.

«В марте москвичи оформили рекордное количество ИТ-ипотек – 552 кредита на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Это на 85 процентов превышает показатели февраля по количеству кредитов и на 78 процентов – по их объему».

Если сравнивать с другими льготными программами, то рост объемов ИТ-ипотеки очевиден. Подтверждающие активность заёмщиков данные приводит Департамент экономической политики и развития Москвы. В июне 2022 года ИТ-ипотека составляла 9,3 процента. А по итогам марта 2023 года - уже более 11 процентов.

Напомним, льготная ИТ-ипотека под пять процентов годовых доступна специалистам в возрасте от 18 до 50 лет, работающим в аккредитованных Минцифры ИТ-компаниях. При этом участник программы в Москве должен иметь в течение трех последних месяцев среднюю зарплату от 150 тысяч рублей до налогообложения. Максимальный кредит для столицы - 18 миллионов рублей. Эта сумма может вырасти до 30 миллионов рублей, если присоединить рыночную кредитную программу. Действие ИТ-ипотеки продлится до конца 2024 года.